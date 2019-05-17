У Києві представили виставку "Вкрадений Крим. Історія депортації", - ФОТО

"П'ять років тому Україна відкрила для себе кримських татар як частину української політичної нації. Сьогодні в Україні і в світі є інтерес до Криму і кримських татар, є запит на вивчення цього народу і розуміння його генетичного коду, політичної організації, культури, побуту"

У Києві в п'ятницю, 17 травня, журналістам представили виставку "Вкраденій Крим. Історія депортації", яка допомагає зрозуміти, чому сталася депортація 1944 року, як її пережили люди і чому кримські татари стали частиною української політичної нації.

"П'ять років тому Україна відкрила для себе кримських татар як частину української політичної нації. Сьогодні в Україні і в світі є інтерес до Криму і кримських татар, є запит на вивчення цього народу і розуміння його генетичного коду, політичної організації, культури, побуту", - зазначила Джапарова, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, найвірнішим способом розповісти про кримських татар - це провести глядачів через фрагменти історичних подій, не тільки через депортацію 1944 року, і дати зрозуміти - що вони відчували в цей час, чому завжди хотіли повернутися до Криму, через які труднощі вони пройшли і знову зіткнулися в 2014 році.

Як зазначила Джапарова, виставка складається з 10-ти інсталяцій, з яких центральна - "Посмішка Сталіна". Її автор, український художник Антон Логов, ніби говорить, що у злочині 1944 року немає обличчя, і геноцид кримськотатарського народу - не єдиний злочин, яке вчинив Сталін.

"Голодомор, виселення інших народів з Криму і Кавказу - це цинічна політика СРСР, коли з одного боку на весь світ транслювався меседж про дружбу народів, а з іншого боку розчерком пера диктатора виселялися цілі народи, або були приречені на голодомори. Це все - почерк одного режиму, і інсталяція про це розповідає ", - пояснила перший заступник міністра інформполітики.



Фото: Укрінформ



Фото: Укрінформ



Фото: Укрінформ



Фото: Укрінформ

За її словами, координатором даного проекту є режисер Фатіма Османова. У проекті Османова представила власні роботи, зокрема, інсталяцію "Світанок", що розповідає про депортацію на прикладі однієї сім'ї, яка проходила на світанку депортації на прикладі однієї сім'ї. Ефект присутності в ній на світанку 18 травня 1944 року з'являється, якщо заходиш у звичайну кімнату, яка ще зберегла тепло людей, які там мешкали, сідаєш на ліжко, з якої тільки що забрали людину, яка в ньому спала, одягаєш навушники і включаєш монітор. Після цього починається розповідь про ту саму людину, яку дитиною зірвали з цього самої ліжка 75 років тому.

Друга робота координатора проекту - інсталяції "Пісочний годинник". Вона виконана у формі пісочного годинника, на якому зазначені ті 15 хвилин, які було дано кримським татарам на збори перед вигнанням з рідної домівки.

"18 травня 1944 року всім кримським татарам дали 15 хвилин на збори, і в моїй інсталяції показано цей час, який було виділено, щоб вони зібрали свої речі і покинули батьківщину", - розповіла Османова.

У нижній частині інсталяції годинника показані торбинки-вузлики, що повисли у повітрі, які люди встигали зібрати за 15 хвилин, а верхня частина інсталяції складається з білих тканин, які символізують савани.

"Під час депортації і в перші роки життя у вигнанні не було можливості ховати померлих людей, і ці шматочки білої тканини символізують душі безвинно померлих", - розповіла координатор проекту.

На презентації проекту "Вкраденій Крим. Історія депортації" виступили історик Гульнара Бєкірова, керівник проекту Фатіма Османова, автори інсталяцій, художники Антон Логов, Ельзара Сейдаметова, Айдер Хатіп, Андрій Качуро.

Офіційне відкриття виставки відбудеться 18 травня, і її можна буде відвідати протягом декількох тижнів.

Нагадаємо, що у Празі відкрилася виставка українського фотографа під назвою "Невідома війна в центрі Європи".