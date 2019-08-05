У Києві проходить акція "Перша хвилина миру", - НАЖИВО Символом пам`яті жертв Другої світової війни став червоний мак

У Києві біля Національного музею історії України у Другій світовій війні за участю президента України Петра Порошенка проходить акція "Перша хвилина миру".

Фото: з вільних джерел

8 травня в Україні відзначають День пам`яті та примирення. Саме в цей день у 1945 році набув чинності Акт про капітуляцію Німеччини. День пам`яті та примирення офіційно відзначають в Україні з 2015 року. Символом пам`яті жертв Другої світової війни став червоний мак.



Нагадаємо, що у Києві на Хрещатику 8 травня відбулася Нагадаємо, що у Києві на Хрещатику 8 травня відбулася хода пам'яті загиблих на Донбасі захисників України

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