CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві біля Національного музею історії України у Другій світовій війні за участю президента України Петра Порошенка проходить акція "Перша хвилина миру".
Нагадаємо, що у Києві на Хрещатику 8 травня відбулася хода пам'яті загиблих на Донбасі захисників України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві проходить акція "Перша хвилина миру", - НАЖИВО
Символом пам`яті жертв Другої світової війни став червоний мак
Фото: з вільних джерел
8 травня в Україні відзначають День пам`яті та примирення. Саме в цей день у 1945 році набув чинності Акт про капітуляцію Німеччини. День пам`яті та примирення офіційно відзначають в Україні з 2015 року. Символом пам`яті жертв Другої світової війни став червоний мак.
Нагадаємо, що у Києві на Хрещатику 8 травня відбулася хода пам'яті загиблих на Донбасі захисників України.
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08 05 2019 22:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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