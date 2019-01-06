У Києві люди вийшли на підтримку заручників Кремля, - ВІДЕО

У Києві влаштували акцію на підтримку політичних в’язнів Кремля — українських громадян, яких незаконно утримують в російських тюрмах

Акцію організували асоціація родин політв’язнів та праворадикальна організація С14.

Декілька сотень учасників акції зібралися в парку Шевченка. Згодом вони відправилися маршем до Адміністрації президента, аби вручити свої вимоги щодо прискорення звільнення заручників Кремля, йдеться у "Громадське".

Також до акції зокрема приєдналися правозахисники, до вимог звільнити політв’язнів доєдналася виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Частина бранців Кремля продовжують говорити вголос та захищати свої права навіть у російських тюрмах. Частину повністю позбавили такої можливості. Росія навіть не визнає їхнє існування. Але ми пам’ятаємо кожного і говоритимемо за всіх них, поки вони там. #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/YBv3AmZtzE — Уляна Супрун (@usuprun) 1 июня 2019 г.

Координатор С14 Сергій Мазур висловив сподівання, що президент Володимир Зеленський побачить акцію по телебаченню.

У Криму нині 56 людей за ґратами за свою віру, мусульманство, з них 55 — кримські татари (дані правозахисної організації «Кримська солідарність»). Загалом у Росії перебуваються 97 політв'язнів та 24 українських моряки (дані кампанії Letmypeoplego).

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