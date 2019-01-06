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У Києві люди вийшли на підтримку заручників Кремля, - ВІДЕО

У Києві влаштували акцію на підтримку політичних в’язнів Кремля — українських громадян, яких незаконно утримують в російських тюрмах
Акцію організували асоціація родин політв’язнів та праворадикальна організація С14.
У Києві люди вийшли на підтримку заручників Кремля, - ВІДЕО Фото: Fotolia / aviavlad

Декілька сотень учасників акції зібралися в парку Шевченка. Згодом вони відправилися маршем до Адміністрації президента, аби вручити свої вимоги щодо прискорення звільнення заручників Кремля, йдеться у "Громадське".

Також до акції зокрема приєдналися правозахисники, до вимог звільнити політв’язнів доєдналася виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

 

Координатор С14 Сергій Мазур висловив сподівання, що президент Володимир Зеленський побачить акцію по телебаченню.

У Криму нині 56 людей за ґратами за свою віру, мусульманство, з них 55 — кримські татари (дані правозахисної організації «Кримська солідарність»). Загалом у Росії перебуваються 97 політв'язнів та 24 українських моряки (дані кампанії Letmypeoplego).

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01 06 2019 14:57
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