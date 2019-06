Передвиборча кампанія Зеленського отримала сім нагород від EAPC Polaris Awards

Як зазначається, Україна вперше брала участь у цьому конкурсі й показала найкращий результат за кількістю перемог на одну країну за всю історію існування премії.

"Команда Президента України Володимира Зеленського, яка розробляла його передвиборчу кампанію, перемогла у 7 номінаціях щорічної премії Європейської асоціації політичних консультантів (EAPC) Polaris Awards", - йдеться в "Укрінформ".

Команда Зеленського стала беззаперечним лідером у таких номінаціях: "Кампанія у соціальних медіа" (Social Media Campaign); "Найкраще веб-відео" (Best Web Video); "Найкраще використання негативного або контрастного" (Best Use of Negative or Contrast); "Креативне використання даних / метрик / аналітики" (Creative Use of Data / Metrics / Analytics); "Найкращий веб-сайт" (Best Website); "Діджитал-кампанії" (Digital Campaigns); "Найкраще використання гумору" (Best Use of Humor).

Церемонія нагородження відбулася у Греції 31 травня. Нагороди в Україну привіз радник Президента Михайло Федоров, який у передвиборчому штабі Зеленського відповідав за діджитал-напрям.

"Наш діджитал підкорив світ! Сьогодні ми стали абсолютними переможцями на EAPC Polaris Awards. Це заслуга всієї Команди Зеленського. Кожної людини, яка працювала над передвиборчою кампанією нашого Президента. Ми продемонстрували, що політика може бути іншою. Що можна перемагати без олігархічних бюджетів і що не обов'язково завішувати всю країну своїми бордами, щоб тебе побачили й почули", – зазначив Федоров.

Він додав, що це "величезне досягнення, після якого наше життя вже ніколи не буде таким, яким воно було до початку кампанії. Перед нами стоять нові виклики та завдання, реалізація яких неможлива без сучасних технологій. Тому працюємо далі".

