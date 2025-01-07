Трамп підтримав аргументи путіна проти розширення НАТО

Під час прес-конференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго Трамп заявив, що російський диктатор владімір путін говорив про те, що НАТО не має бути пов'язана з Україною.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що розуміє почуття росії, яка заявляє про неприпустимість вступу України до НАТО.

Про це повідомляє Sky News.

Під час прес-конференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго Трамп заявив, що російський диктатор владімір путін говорив про те, що НАТО не має бути пов'язана з Україною.

"Це начебто було висічено в камені. А потім Байден сказав, що Україна повинна мати можливість приєднатися до НАТО. Таким чином, росія отримує НАТО просто біля свого порога", - сказав Трамп.

За словами Трампа, після цього він зрозумів, що такі заяви Байдена закінчаться війною. Таким чином Трамп знову поклав відповідальність на адміністрацію Байдена за початок повномасштабного вторгнення росії в Україну.

На питання журналіста щодо того, коли саме Штати заперечували можливість вступу України в НАТО, Трамп заявив: "Я вважаю, що це завжди було зрозуміло".

"Насправді, я вважаю, що у них була угода, а потім Байден її порушив. У них була угода, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", - заявив він.

Нагадаємо, під час першої каденції Дональд Трамп наполягав, щоб країни НАТО збільшили оборонні витрати до щонайменше 2% від ВВП. Він закликав союзників виконувати свої фінансові зобов'язання перед Альянсом.

Нагадаємо, до Великодня американська сторона напевно запропонує воюючим сторонам якусь угоду, вважає аналітик Yorktown Institute Роберт Кларк. Усе зводиться до того, до яких взаємних поступок готові Україна і росія.