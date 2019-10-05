У Києві відбудеться перший Всеукраїнський конкурс оборонних технологій

"Кінцевою метою конкурсу визначено надання авторам найкращих оборонних розробок сприяння і допомоги в комерціалізації, створенні успішних стартап-компаній і виведенні інноваційних продуктів на національний і міжнародні оборонні ринки"

Перший Всеукраїнський конкурс оборонних технологій відбудеться в Києві 14-15 травня на базі НТУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", до фіналу конкурсу відібрано 40 оборонних розробок, зокрема багатоцільовий БПЛА і спроможна вражати електронні засоби противника нова електромагнітна зброя.

Згідно з повідомленням прес-служби оргкомітету конкурсу в п'ятницю, новий конкурс покликаний забезпечити створення "інформаційного містка" між розробниками військової техніки, підприємствами ОПК, потенційними інвесторами та представниками Збройних Сил України й інших силових структур, повідомляє Інтерфакс-Україна".

"Кінцевою метою конкурсу визначено надання авторам найкращих оборонних розробок сприяння і допомоги в комерціалізації, створенні успішних стартап-компаній і виведенні інноваційних продуктів на національний і міжнародні оборонні ринки", - наголошується в повідомленні.

За даними прес-служби, загалом на розгляд експертної комісії (журі) конкурсу, до складу якої ввійшли військові вчені та керівники приватного оборонного бізнесу України, було подано 132 проекти технологій оборонного та подвійного призначення. Зокрема 82 проекти від авторських колективів вузів, деясть проектів авторства установ НАН України, 34 - від оборонних підприємств і організацій, шість - від фізичних осіб. "До другого туру конкурсу було відібрано 85 проектів, у фіналі візьмуть участь 40 із них", - наголошується в повідомленні.

"Серед поданих на конкурс оборонних проектів розробки найширшої тематики: багатоцільовий БПЛА та спеціальні кулі, здатні виводити з ладу електронні пристрої ворога; мобільні застосунки для потреб військових, артилерійський і протитанковий тренажери; спецкамуфляж з особливими властивостями та засоби тактичної медицини; радіокерована турель і нові технології створення вибухових речовин та багато іншого", - повідомляє прес-служба.

За задумом організаторів конкурсу, переможцями конкурсу стануть не традиційна трійка призерів, а автори проектів, з якими буде підписано угоду на створення прототипу або впровадження оборонної розробки у виробництво. Ключовий критерій - потреба в оборонній розробці потенційних замовників та інвесторів, уточнюють в оргкомітеті.

Організаторами заходу стали держконцерн "Укроборонпром", військово-наукове управління Генерального штабу ЗС України, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних сил України (ЦНДІ ОВТ ЗСУ), Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (ДІФКУ), громадська спілка "Ліга оборонних підприємств України ", КПІ ім. Ігоря Сікорського, науковий парк "Київська політехніка" та інноваційний холдинг Sikorsky Challenge.

Нагадаємо, що радник Зеленського пропонує почати аудит використання коштів, виділених на виробництво нових озброєнь.