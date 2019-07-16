У Києві рецидивіст у костюмі Спайдермена вбив чоловіка табуреткою

У Києві затримали раніше судимого чоловіка, який до смерті забив знайомого табуреткою.

"Встановлено, що 14 липня поточного року в с. Горенка Києво-Святошинського району Київської області раніше судимий 23-річний хлопець на ґрунті тривалих неприязних відносин, перебуваючи на території домоволодіння потерпілого, завдав останньому численних ударів табуреткою і дерев'яною палицею по голові. Від завданих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці, не дочекавшись швидкої медичної допомоги", - повідомляє LB.ua.

Зазначають, що в момент скоєння злочину підозрюваний був одягнений у костюм Спайдермена для маскування.

Чоловіка затримано згідно зі ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 КК (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Крім того, прокуратура подала до суду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді арешту.

Нагадаємо, що поліція Сумської області розкрила замах на вбивство 15-річної дівчини та її батька. Встановлено, що в постраждалих стріляла жінка-кілер на замовлення родича потерпілих, повідомляє пресслужба регіональної прокуратури.