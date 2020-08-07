У Києві різкий сплеск коронавірусу, більше сотні нових випадків

За добу в столиці виявили 114 хворих

У Києві зафіксували різкий сплеск захворюваності коронавірусом. За минулу добу, 7 липня, у столиці підтвердили відразу 114 нових випадків COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК - Україна.

За його словами, серед нових хворих 21 пацієнт був госпіталізований в лікарню. Решта проходять лікування на самоізоляції.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася ще на 114 осіб. Сьогодні в Києві вже 5779 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед хворих - семеро дітей віком від 2 місяців до 13 років.

Одужали за минулу добу від коронавірусу 52 людини. Всього вилікувались 1900 жителів столиці.

Відзначимо, за 6 липня в столиці коронавірусом захворіли майже вдвічі менше людина - підтвердили 63 нових випадки.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ,на 08 липня в Україні зафіксовано 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало.