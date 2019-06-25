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У Києві шукають вибухівку у дитсадках, житлових будинках, аптеках і "швидкій"

"Надійшло анонімне електронне повідомлення про масове замінування, а саме: близько 20 житлових будинків, усіх столичних аптек, готелів, відділень швидкої допомоги та всіх дитячих садків"
До поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про замінування десятків об'єктів, серед яких житлові будинки, дитсадки, готелі, аптеки та відділення "швидкої допомоги".
У Києві шукають вибухівку у дитсадках, житлових будинках, аптеках і "швидкій" Фото: ukrinform.ua

"Надійшло анонімне електронне повідомлення про масове замінування, а саме: близько 20 житлових будинків, усіх столичних аптек, готелів, відділень швидкої допомоги та всіх дитячих садків", - повідомляє "Укрінформ" із посиланням на  відділі комунікації поліції Києва.

За словами представника пресслужби, наразі поліція перевіряє всі вказані в анонімному посланні адреси.

Нагадаємо, що у МВС вирішили змінити порядок реагування на повідомлення про "мінування".

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25 06 2019 20:28
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