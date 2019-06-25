CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про замінування десятків об'єктів, серед яких житлові будинки, дитсадки, готелі, аптеки та відділення "швидкої допомоги".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві шукають вибухівку у дитсадках, житлових будинках, аптеках і "швидкій"
"Надійшло анонімне електронне повідомлення про масове замінування, а саме: близько 20 житлових будинків, усіх столичних аптек, готелів, відділень швидкої допомоги та всіх дитячих садків"
Фото: ukrinform.ua
"Надійшло анонімне електронне повідомлення про масове замінування, а саме: близько 20 житлових будинків, усіх столичних аптек, готелів, відділень швидкої допомоги та всіх дитячих садків", - повідомляє "Укрінформ" із посиланням на відділі комунікації поліції Києва.
За словами представника пресслужби, наразі поліція перевіряє всі вказані в анонімному посланні адреси.
Нагадаємо, що у МВС вирішили змінити порядок реагування на повідомлення про "мінування".
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25 06 2019 20:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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