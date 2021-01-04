Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві шукають вибухівку в лікарнях по всьому місту

У столиці правоохоронці перевіряють повідомлення про начебто замінування великої кількості лікарень по всьому Києву.
У Києві шукають вибухівку в лікарнях по всьому місту Фото: unian.ua

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Інформації про кількість лікарень наразі немає, тому що велика кількість лікарень (перевіряється щодо повідомлень про мінування - ред.) по всьому місту Києву", - повдіомили у відділі комунікації поліції Києва.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві правоохоронці 1 квітня вже перевірили два повідомлення про мінування лікарень - Київської міської клінічної лікарні №5 і Київської міської клінічної лікарні №7, проте не знайшли там вибухівки.

Читайте також: У Штатах виявили брак у виробництві 15 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 04 2021 13:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.