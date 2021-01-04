У Києві шукають вибухівку в лікарнях по всьому місту

У столиці правоохоронці перевіряють повідомлення про начебто замінування великої кількості лікарень по всьому Києву.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Інформації про кількість лікарень наразі немає, тому що велика кількість лікарень (перевіряється щодо повідомлень про мінування - ред.) по всьому місту Києву", - повдіомили у відділі комунікації поліції Києва.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві правоохоронці 1 квітня вже перевірили два повідомлення про мінування лікарень - Київської міської клінічної лікарні №5 і Київської міської клінічної лікарні №7, проте не знайшли там вибухівки.

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