CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці правоохоронці перевіряють повідомлення про начебто замінування великої кількості лікарень по всьому Києву.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві шукають вибухівку в лікарнях по всьому місту
Фото: unian.ua
Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"Інформації про кількість лікарень наразі немає, тому що велика кількість лікарень (перевіряється щодо повідомлень про мінування - ред.) по всьому місту Києву", - повдіомили у відділі комунікації поліції Києва.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві правоохоронці 1 квітня вже перевірили два повідомлення про мінування лікарень - Київської міської клінічної лікарні №5 і Київської міської клінічної лікарні №7, проте не знайшли там вибухівки.
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