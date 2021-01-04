Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Штатах виявили брак у виробництві 15 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson

Підприємство в Балтіморі ще не отримало авторизації
Виробнича помилка на підприємстві в Балтіморі призвела до бракування партії компонентів, з яких можна виготовити 15 мільйонів доз COVID-вакцини компанії Johnson&Johnson.
У Штатах виявили брак у виробництві 15 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

"У процесі контролю якості була виявлена одна партія лікарських речовин, яка не відповідала стандартам на підприємстві Emergent Biosolutions", - пояснили у компанії Johnson&Johnson.

При цьому підкреслюється, що підприємство в Балтіморі ще не отримало авторизації для самостійного виготовлення компонентів COVID-вакцини. А виявлена партія не використовувалася на подальших етапах виробничого процесу.

За інформацією видання, у Johnson&Johnson заявили, що цей інцидент ніяк не вплине на зобов’язання перед урядом США щодо поставок вакцини в запланованих обсягах. Також указується, що заплановане виробництво 20 мільйонів доз препарату до кінця березня виконано з перевищенням обсягів.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден поставив за мету впродовж наступних трьох тижнів забезпечити можливостями для вакцинації кожного дорослого жителя країни.

Важливо: У Бразилії вдруге не зареєстрували "Спутнік V" через відсутність необхідних документів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 04 2021 09:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.