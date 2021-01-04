У Штатах виявили брак у виробництві 15 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
"У процесі контролю якості була виявлена одна партія лікарських речовин, яка не відповідала стандартам на підприємстві Emergent Biosolutions", - пояснили у компанії Johnson&Johnson.
При цьому підкреслюється, що підприємство в Балтіморі ще не отримало авторизації для самостійного виготовлення компонентів COVID-вакцини. А виявлена партія не використовувалася на подальших етапах виробничого процесу.
За інформацією видання, у Johnson&Johnson заявили, що цей інцидент ніяк не вплине на зобов’язання перед урядом США щодо поставок вакцини в запланованих обсягах. Також указується, що заплановане виробництво 20 мільйонів доз препарату до кінця березня виконано з перевищенням обсягів.
Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден поставив за мету впродовж наступних трьох тижнів забезпечити можливостями для вакцинації кожного дорослого жителя країни.
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