У Штатах виявили брак у виробництві 15 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson

Підприємство в Балтіморі ще не отримало авторизації

Виробнича помилка на підприємстві в Балтіморі призвела до бракування партії компонентів, з яких можна виготовити 15 мільйонів доз COVID-вакцини компанії Johnson&Johnson.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

"У процесі контролю якості була виявлена одна партія лікарських речовин, яка не відповідала стандартам на підприємстві Emergent Biosolutions", - пояснили у компанії Johnson&Johnson.

При цьому підкреслюється, що підприємство в Балтіморі ще не отримало авторизації для самостійного виготовлення компонентів COVID-вакцини. А виявлена партія не використовувалася на подальших етапах виробничого процесу.

За інформацією видання, у Johnson&Johnson заявили, що цей інцидент ніяк не вплине на зобов’язання перед урядом США щодо поставок вакцини в запланованих обсягах. Також указується, що заплановане виробництво 20 мільйонів доз препарату до кінця березня виконано з перевищенням обсягів.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден поставив за мету впродовж наступних трьох тижнів забезпечити можливостями для вакцинації кожного дорослого жителя країни.

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