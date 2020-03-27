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У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на COVID-19

Для відстеження таких даних міська влада створює моніторингову групу, що збиратиме інформацію від сімейних лікарів, київського лабораторного центру, Державної прикордонної служби та Нацполіції
У Києві створять єдину інформаційну базу потенційно хворих на COVID-19 та людей, які могли з ними контактувати.
У Києві створять інформаційну базу потенційно хворих на COVID-19 Віталій Кличко. Фото: 24.ua

Про це на брифінгу повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, зазначає "Громадське".

"Перше, що треба зробити - створити єдину інформаційну базу потенційно хворих і тих, хто з ними контактував. Цих людей потрібно негайно відправляти лікуватись або відправляти на ізоляцію", - заявив Кличко.

Для відстеження таких даних міська влада створює моніторингову групу, що збиратиме інформацію від сімейних лікарів, київського лабораторного центру, Державної прикордонної служби та Нацполіції.

"Кияни теж мають долучитись до цього, і надавати інформацію про відомі їм випадки захворювань чи людей, які контактують з потенційно хворими", - додав міський голова. Як саме кияни можуть передавати інформацію про інфікованих, Кличко не уточнив.

Нагадаємо, що в Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 218

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27 03 2020 12:55
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