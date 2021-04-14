Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

У Києві створять новий туристичний маршрут уздовж річки Либідь

Кияни зможуть на власні очі побачити проєкт "Блакитний лабірит" починаючи з суботи, 17 квітня
"Gilbert1 запропонував концепцію, яка передбачає створення певного містка через Либідь, який дозволить адресувати до основної проблеми, яку ми сьогодні бачимо з цією річкою - що вона є технічним бар'єром, технічною водоймою, вона не є місцем рекреації, місцем, куди люди приходять відпочивати з дітьми, проводити свій вільний час у вихідні", - додав Шевченко.
У Києві створять новий туристичний маршрут уздовж річки Либідь Фото: Громадське телебачення

У рамках "Французької весни" відбулася презентація проекту "Блакитний лабіринт", метою якого є створення маршруту уздовж річки Либідь через художні об'єкти і інтервенції в міське полотно, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Кияни зможуть на власні очі побачити цей проект починаючи з суботи, 17 квітня. З 12 години дня проект відкриють. У нас буде серія постерів, які ви зможете побачити на території, яку ми відмаркетували, ця територія буде описана у нас на Facebook-сторінці, ви побачите карту, за допомогою якої ви зможете подорожувати", - сказав урбаніст, засновник агентства просторового розвитку "Zvidsy" Олександр Шевченко на презентації проекту.

За його словами, таким чином, Либідь стає "open air" - галереєю.

"Gilbert1 (французький резидент проекту - ІФ) запропонував концепцію, яка передбачає створення певного містка через Либідь, який дозволить адресувати до основної проблеми, яку ми сьогодні бачимо з цією річкою - що вона є технічним бар'єром, технічною водоймою, вона не є місцем рекреації, місцем, куди люди приходять відпочивати з дітьми, проводити свій вільний час у вихідні", - додав Шевченко.

Зі свого боку художниця Алевтина Кахідзе розповіла, що в рамках проекту вона створила кілька плакатів, які розповідають історію про річку Либідь.

"Я дуже вдячна команді "Блакитний лабіринт", тому що я по-справжньому дізналася сумну історію річки Либідь... Більшість часу ми витратили на те, що ходили її берегами, і свідчу, що її берега дуже брудні, не відкриті для людей…Її екологічна ситуація складна і жахлива", - зазначила Кахідзе.

Також художниця зазначила, що в рамках проекту буде організовано регату з кораблів, створених з їстівних матеріалів, які пропливуть річкою.

Читайте також: Хмельниччина пропонує туристичний маршрут вихідного дня

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 04 2021 09:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
11 нетипових стрічок для святкових вихідних

11 нетипових стрічок для святкових вихідних

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.