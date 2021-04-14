У Києві створять новий туристичний маршрут уздовж річки Либідь
У рамках "Французької весни" відбулася презентація проекту "Блакитний лабіринт", метою якого є створення маршруту уздовж річки Либідь через художні об'єкти і інтервенції в міське полотно, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Кияни зможуть на власні очі побачити цей проект починаючи з суботи, 17 квітня. З 12 години дня проект відкриють. У нас буде серія постерів, які ви зможете побачити на території, яку ми відмаркетували, ця територія буде описана у нас на Facebook-сторінці, ви побачите карту, за допомогою якої ви зможете подорожувати", - сказав урбаніст, засновник агентства просторового розвитку "Zvidsy" Олександр Шевченко на презентації проекту.
За його словами, таким чином, Либідь стає "open air" - галереєю.
"Gilbert1 (французький резидент проекту - ІФ) запропонував концепцію, яка передбачає створення певного містка через Либідь, який дозволить адресувати до основної проблеми, яку ми сьогодні бачимо з цією річкою - що вона є технічним бар'єром, технічною водоймою, вона не є місцем рекреації, місцем, куди люди приходять відпочивати з дітьми, проводити свій вільний час у вихідні", - додав Шевченко.
Зі свого боку художниця Алевтина Кахідзе розповіла, що в рамках проекту вона створила кілька плакатів, які розповідають історію про річку Либідь.
"Я дуже вдячна команді "Блакитний лабіринт", тому що я по-справжньому дізналася сумну історію річки Либідь... Більшість часу ми витратили на те, що ходили її берегами, і свідчу, що її берега дуже брудні, не відкриті для людей…Її екологічна ситуація складна і жахлива", - зазначила Кахідзе.
Також художниця зазначила, що в рамках проекту буде організовано регату з кораблів, створених з їстівних матеріалів, які пропливуть річкою.
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