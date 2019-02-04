Суддю у Києві звільнили через рішення на користь Коломойського
Скаргу на неї подали Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національний банк та ТОВ "Астерс Консалт", повідомляє прес-служба ВРП.
Наприкінці 2017 року Кізюн ухвалила рішення за позовом олігарха і колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського.
Суддя заборонила компаніям, які вели розслідування виведення коштів з банку, здійснювати будь-яку діяльність, що стосується розслідування можливих шахрайських схем.
"На думку скаржника, зазначена ухвала суду ґрунтується виключно на припущеннях судді, не містить жодних посилань на докази та перешкоджає господарській діяльності зазначених в ухвалі юридичних осіб, що є втручанням у їхню діяльність", – кажуть у раді правосуддя.
ВРП вирішила, що накладені суддею тимчасові заборони були аналогічні тим, які олігарх хотів отримати після розгляду справи по суті. А це є порушенням законодавства.
Порушення Кізюн, на думку членів Вищої ради правосуддя, були грубими і множинними і свідчать про її необ'єктивність та несправедливість.
"Допущені суддею Кізюн Л.І. порушення призвели до істотних негативних наслідків як для відповідачів – Національного банку України, Міністерства фінансів України, ПАТ КБ "ПриватБанк", так і для авторитету правосуддя", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Коломойський сподівається отримати компенсацію за "Приватбанк" після виборів.
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