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Суддю у Києві звільнили через рішення на користь Коломойського

Суддю Солом’янського райсуду Києва покарали за "вчинення істотного дисциплінарного проступку"
Вища рада правосуддя звільнила столичну суддю Людмилу Кізюн через рішення на користь олігарха Ігоря Коломойського.
Суддю у Києві звільнили через рішення на користь Коломойського Фото: delo.ua

Скаргу на неї подали Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національний банк та ТОВ "Астерс Консалт", повідомляє прес-служба ВРП.

Наприкінці 2017 року Кізюн ухвалила рішення за позовом олігарха і колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського.

Суддя заборонила компаніям, які вели розслідування виведення коштів з банку, здійснювати будь-яку діяльність, що стосується розслідування можливих шахрайських схем.

"На думку скаржника, зазначена ухвала суду ґрунтується виключно на припущеннях судді, не містить жодних посилань на докази та перешкоджає господарській діяльності зазначених в ухвалі юридичних осіб, що є втручанням у їхню діяльність", – кажуть у раді правосуддя.

ВРП вирішила, що накладені суддею тимчасові заборони були аналогічні тим, які олігарх хотів отримати після розгляду справи по суті. А це є порушенням законодавства.

Порушення Кізюн, на думку членів Вищої ради правосуддя, були грубими і множинними і свідчать про її необ'єктивність та несправедливість.

"Допущені суддею Кізюн Л.І. порушення призвели до істотних негативних наслідків як для відповідачів – Національного банку України, Міністерства фінансів України, ПАТ КБ "ПриватБанк", так і для авторитету правосуддя", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Коломойський сподівається отримати компенсацію за "Приватбанк" після виборів.

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02 04 2019 13:43
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