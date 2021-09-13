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У Києві та 11 регіонах перевищений рівень захворюваності на COVID-19

У чотирьох регіонах України перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій
Згідно з даними МОЗ, станом на 12 вересня показник рівня захворюваності на COVID-19, який визначено на рівні 75 на 100 тис. населення, перевищено у Києві та 11 регіонах.
У Києві та 11 регіонах перевищений рівень захворюваності на COVID-19 Фото: Hubs.ua
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
 
У Києві рівень захворюваності склав 130 на 100 тис. населення, у Житомирській області - 98, у Запорізькій - 85, у Луганській - 182, Львівській - 95, Одеській - 91, Рівненській - 81, Тернопільській - 132, Харківській - 106, Херсонській - 99, Хмельницькій - 96, Чернівецькій - 245.
 
У чотирьох регіонах України перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій. Так, у Волинський області показник динаміки рівня госпіталізацій, який встановлено на рівні 50%, перевищено три дні поспіль, станом на 12 вересня він складає 65%.
 
Також три дні поспіль зростає показник динаміки госпіталізацій у Львівській області, станом на 12 вересня він складає 82,6%.
 
Два дні поспіль динаміка рівня госпіталізацій перевищена в Одеській та Тернопільській областях - 53,1% та 62,8% відповідно.
 
Як повідомлялося, станом на 12 вересня в Україні зафіксовано 1205 нових випадків захворювання на COVID-19.
 
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13 09 2021 14:58
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