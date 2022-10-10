У Києві та області працюють графіки аварійного відключення електрики
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про часткове обмеження електропостачання для споживачів у столиці та області.
"Внаслідок обстрілів російськими варварами об‘єктів критичної інфраструктури столиці та області, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області", - зазначив Кличко у своєму Telegram-каналі.
Мер додав, що частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області.
Стосовно подачі води, то її вже полагоджено. "Київводоканал працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання", - наголосив Кличко.
Нагадаємо, сьогодні з боку рф відбулися масовані обстріли енергетичної інфраструктури України. Станом на 11.00 за інформацією Генштабу, рф випустила по Україні 83 ракети, 43 з яких збили сили ППО. Пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у восьми регіонах і місті Києві. Частина областей знеструмлені, в інших можуть спостерігатись тимчасові перебої зі світлом, водою та зв'язком. Тривога лунала майже 6 годин.
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