У Києві тривають аварійні відключення світла - ситуація складна

Ситуація з енергопостачанням у Києві залишається важкою, тож наразі продовжуються аварійні відключення споживачів.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він наголосив, що головною проблемою наразі є не генерація, а доставка живлення споживачам.

"Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких неможливо регламентувати", – повідомив Попко.

Голова КМВА зазначив, що енергетики, ремонті бригади та комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему, проте на це потрібен час.