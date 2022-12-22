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CУСПІЛЬСТВО

У Києві тривають аварійні відключення світла - ситуація складна

22 грудня 2022, 09:46
У Києві тривають аварійні відключення світла - ситуація складна
Фото: shutterstock.com
Ситуація з енергопостачанням у Києві залишається важкою, тож наразі продовжуються аварійні відключення споживачів.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
 
Він наголосив, що головною проблемою наразі є не генерація, а доставка живлення споживачам. 
 
"Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких неможливо регламентувати", – повідомив Попко.
 
Голова КМВА зазначив, що енергетики, ремонті бригади та комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему, проте на це потрібен час. 
 
Нагадаємо, що в Україні під час першого етапу перевірок зафіксували 193 порушень у галузі електроенергетики. Столиця опинилась серед лідерів.
Київелектроенергіявідключення світла

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