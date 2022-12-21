Уже є майже 200 порушень при відключенні світла, Київ серед лідерів

В Україні під час першого етапу перевірок зафіксували 193 порушень у галузі електроенергетики. Київ виявився серед лідерів.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбулась нарада Антикризового енергетичного штабу.

Учасники обговорювали питання:

-проходження осінньо-зимового періоду;

-стан відновлення генеруючого обладнання;

-забезпечення збалансованої роботи ринку електроенергії та фінансової стабільності

-його ключових учасників під час проходження опалювального сезону.

Як відзначив Шмигаль, Україна співпрацює з більше ніж 30 країнами світу щодо поставок обладнання, яке необхідне для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури.

"Окремо учасники наради приділили увагу питанню забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час застосування заходів із примусового обмеження споживання електроенергії", - пише пресслужба.

За словами голова Держенергонагляду Руслана Слободяна, під час першого етапу перевірок в Україні зафіксували 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. Найпоширенішими виявились:

-порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;

-застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;

-відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку

-критичної інфраструктури;

-недотримання тривалості відключення;

-відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств,

-які входять до переліку критичної інфраструктури.

Лідерами щодо виявлених порушень були:

-ПрАТ "Волиньобленерго";

-ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";

-АТ "Полтаваобленерго";

-ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі";

-ВАТ "Тернопільобленерго";

-ВАТ "Чернігівобленерго".

Найменше порушень зафіксували в

-АТ "Прикарпаттяобленерго";

-АТ "Харківобленерго";

-ПрАТ "Кіровоградобленерго".

На операторів систем розподілу були складені відповідні акти, а порушення мають бути усунені до 31 грудня.

"Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, інколи навіть навпроти, по вісім-десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною", - відзначив Шмигаль.

Прем'єр-міністра також дав завдання щоп'ятниці надавати публічний звіт для суспільства щодо виявлених порушень в операторів системи розподілу та щодо вжитих заходів для їх усунення.

Раніше повідомлялось, що Австрія перерахує 5 млн євро для енергетичної підтримки України.