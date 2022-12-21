Уже є майже 200 порушень при відключенні світла, Київ серед лідерів
Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.
Під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбулась нарада Антикризового енергетичного штабу.
Учасники обговорювали питання:
-проходження осінньо-зимового періоду;
-стан відновлення генеруючого обладнання;
-забезпечення збалансованої роботи ринку електроенергії та фінансової стабільності
-його ключових учасників під час проходження опалювального сезону.
Як відзначив Шмигаль, Україна співпрацює з більше ніж 30 країнами світу щодо поставок обладнання, яке необхідне для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури.
"Окремо учасники наради приділили увагу питанню забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час застосування заходів із примусового обмеження споживання електроенергії", - пише пресслужба.
За словами голова Держенергонагляду Руслана Слободяна, під час першого етапу перевірок в Україні зафіксували 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. Найпоширенішими виявились:
-порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;
-застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;
-відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку
-критичної інфраструктури;
-недотримання тривалості відключення;
-відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств,
-які входять до переліку критичної інфраструктури.
Лідерами щодо виявлених порушень були:
-ПрАТ "Волиньобленерго";
-ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";
-АТ "Полтаваобленерго";
-ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі";
-ВАТ "Тернопільобленерго";
-ВАТ "Чернігівобленерго".
Найменше порушень зафіксували в
-АТ "Прикарпаттяобленерго";
-АТ "Харківобленерго";
-ПрАТ "Кіровоградобленерго".
На операторів систем розподілу були складені відповідні акти, а порушення мають бути усунені до 31 грудня.
"Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, інколи навіть навпроти, по вісім-десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною", - відзначив Шмигаль.
Прем'єр-міністра також дав завдання щоп'ятниці надавати публічний звіт для суспільства щодо виявлених порушень в операторів системи розподілу та щодо вжитих заходів для їх усунення.
Раніше повідомлялось, що Австрія перерахує 5 млн євро для енергетичної підтримки України.