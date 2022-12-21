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Уже є майже 200 порушень при відключенні світла, Київ серед лідерів

21 грудня 2022, 12:43
Уже є майже 200 порушень при відключенні світла, Київ серед лідерів
Фото: Укрінформ
В Україні під час першого етапу перевірок зафіксували 193 порушень у галузі електроенергетики. Київ виявився серед лідерів.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбулась нарада Антикризового енергетичного штабу.

Учасники обговорювали питання: 

-проходження осінньо-зимового періоду; 

-стан відновлення генеруючого обладнання; 

-забезпечення збалансованої роботи ринку електроенергії та фінансової стабільності 

-його ключових учасників під час проходження опалювального сезону. 

Як відзначив Шмигаль, Україна співпрацює з більше ніж 30 країнами світу щодо поставок обладнання, яке необхідне для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури. 

"Окремо учасники наради приділили увагу питанню забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час застосування заходів із примусового обмеження споживання електроенергії", - пише пресслужба. 

За словами голова Держенергонагляду Руслана Слободяна, під час першого етапу перевірок в Україні зафіксували 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. Найпоширенішими виявились: 

-порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;

-застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;

-відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку 

-критичної інфраструктури;

-недотримання тривалості відключення;

-відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, 

-які входять до переліку критичної інфраструктури.

Лідерами щодо виявлених порушень були: 

-ПрАТ "Волиньобленерго";

-ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";

-АТ "Полтаваобленерго";

-ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі";

-ВАТ "Тернопільобленерго";

-ВАТ "Чернігівобленерго".

Найменше порушень зафіксували в 

-АТ "Прикарпаттяобленерго";

-АТ "Харківобленерго";

-ПрАТ "Кіровоградобленерго".

На операторів систем розподілу були складені відповідні акти, а порушення мають бути усунені до 31 грудня. 

"Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, інколи навіть навпроти, по вісім-десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною", - відзначив Шмигаль.

Прем'єр-міністра також дав завдання щоп'ятниці надавати публічний звіт для суспільства щодо виявлених порушень в операторів системи розподілу та щодо вжитих заходів для їх усунення.

Раніше повідомлялось, що Австрія перерахує 5 млн євро для енергетичної підтримки України.

Укренергопорушеннявідключення світла

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