У Києві учні повернуться в школи 22 листопада - Кличко

Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів

З понеділка, 22 листопада, у школах Києва поновлять очне навчання для учнів усіх класів.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

"Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів", - написавв він.

Раніше Кличко заявляв, що якщо динаміка зниження захворюваності на COVID-19 у столиці збережеться, то з наступного тижня учні 1-4 класів зможуть повернутися до навчання в школі.

Минулої доби в Україні виявлено 18 668 випадків зараження коронавірусом. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 3 263 417 осіб, з них одужали 2 684 584 людини, померло 78 754 особи.