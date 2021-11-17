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У Києві учні повернуться в школи 22 листопада - Кличко

Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів
З понеділка, 22 листопада, у школах Києва поновлять очне навчання для учнів усіх класів.
У Києві учні повернуться в школи 22 листопада - Кличко Фото: kyivcity.gov.ua
Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.
 
"Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів", - написавв він.
 
Раніше Кличко заявляв, що якщо динаміка зниження захворюваності на COVID-19 у столиці збережеться, то з наступного тижня учні 1-4 класів зможуть повернутися до навчання в школі.
 
Минулої доби в Україні виявлено 18 668 випадків зараження коронавірусом. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 3 263 417 осіб, з них одужали 2 684 584 людини, померло 78 754 особи.
 
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17 11 2021 14:13
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