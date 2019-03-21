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У Києві в магазин Roshen втретє за тиждень кинули "коктейль Молотова", - ВІДЕО

Невідомі намагалися підпалити магазин на Дарницькій площі
У середу, 20 березня, в Києві за адресою проспект Юрія Гагаріна, 3 невідомі намагалися підпалити магазин Roshen.
У Києві в магазин Roshen втретє за тиждень кинули "коктейль Молотова", - ВІДЕО Фото: Інформатор

Двоє хлопців у масках кинули займисту суміш у вітрину магазину. Обійшлося без постраждалих, повідомляє "Інформатор".

Виклик на лінію 101 надійшов близько 20:50. За попередньою інформацією, двоє невідомих в чорному одязі і в масках підбігли до магазину і кинули пляшку із займистою сумішшю у вітрину торгового майданчика. Після скоєного вони зникли в невідомому напрямку.

Вогонь не поширився на територію магазину. Полум'я тільки закоптило зовнішню частину вітрини. На місце прибули пожежники, але до моменту їх приїзду займання вже загасили.

На місці працює патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Також чергували медики і рятувальники. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 17-18 березня в Києві підпалили два кондитерських магазини Roshen. В обох випадках обійшлося без істотних пошкоджень - обгорів тільки фасад будівлі. Проте палії проходять за статтею про умисне пошкодження майна, що загрожує ув'язненням на строк до 10 років.

 
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21 03 2019 09:50
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