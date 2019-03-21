У Києві в магазин Roshen втретє за тиждень кинули "коктейль Молотова", - ВІДЕО
Двоє хлопців у масках кинули займисту суміш у вітрину магазину. Обійшлося без постраждалих, повідомляє "Інформатор".
Виклик на лінію 101 надійшов близько 20:50. За попередньою інформацією, двоє невідомих в чорному одязі і в масках підбігли до магазину і кинули пляшку із займистою сумішшю у вітрину торгового майданчика. Після скоєного вони зникли в невідомому напрямку.
Вогонь не поширився на територію магазину. Полум'я тільки закоптило зовнішню частину вітрини. На місце прибули пожежники, але до моменту їх приїзду займання вже загасили.
На місці працює патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Також чергували медики і рятувальники. Деталі інциденту з'ясовуються.
Нагадаємо, 17-18 березня в Києві підпалили два кондитерських магазини Roshen. В обох випадках обійшлося без істотних пошкоджень - обгорів тільки фасад будівлі. Проте палії проходять за статтею про умисне пошкодження майна, що загрожує ув'язненням на строк до 10 років.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"