У Києві в новорічну ніч заборонять рух біля Софійської площі

Метрополітен працюватиме у новорічну ніч на 3 години довше, фунікулер працюватиме цілодобово

У Києві 31 грудня та 1 січня обмежать рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської від Михайлівської до Софійської площі.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації, передає "Громадське".

Зокрема, рух заборонять з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня 2020 року, а також 1 січня – із 14:00 до 22:00.

За інформацією підприємства «Київпастранс», у новорічну ніч автобуси, тролейбуси й трамваї подовжать роботу. Також до 05:00 1 січня у режимі маршрутного таксі працюватимуть автобуси: № 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня із 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня із 13:30 до 20:00 та 7 січня із 10:30 до 14:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 їздитимуть зі змінами:

тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

тролейбуси № 16 — від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбуси № 18 — від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нагадаємо, що у Києві 24 і 25 грудня спостерігалися найтепліші ночі за 139 років спостережень.