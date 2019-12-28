У Києві в новорічну ніч заборонять рух біля Софійської площі
Про це йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації, передає "Громадське".
Зокрема, рух заборонять з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня 2020 року, а також 1 січня – із 14:00 до 22:00.
За інформацією підприємства «Київпастранс», у новорічну ніч автобуси, тролейбуси й трамваї подовжать роботу. Також до 05:00 1 січня у режимі маршрутного таксі працюватимуть автобуси: № 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.
На час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня із 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня із 13:30 до 20:00 та 7 січня із 10:30 до 14:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 їздитимуть зі змінами:
- тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;
- тролейбуси № 16 — від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
- тролейбуси № 18 — від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Нагадаємо, що у Києві 24 і 25 грудня спостерігалися найтепліші ночі за 139 років спостережень.
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