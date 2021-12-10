У Києві відбудеться саміт Україна-ЄС: підпишуть "відкрите небо" та інші угоди
Про це повідомляє "Європейська правда".
ЄС на саміті представлятимуть президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Україну представлятиме президент Володимир Зеленський.
На саміті буде підписано три документи між Україною та ЄС: угоди про спільний авіаційний простір, про асоціацію України з європейською програмою фінансування досліджень та інновацій Horizon Europe і з програмою Creative Europe.
Також на саміті оголосять про підтримку Євросоюзу, що має залучити кількамільярдні інвестиції до України.
Як очікується, учасники саміту ще раз засвідчать відданість подальшій політичній асоціації та економічній інтеграції України з ЄС, а також непохитну підтримку Євросоюзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
За результатами саміту буде прийнята спільна декларація. Лідери ЄС та України після завершення дадуть спільну пресконференцію.
Нагадаємо, що в ЄС наразі не розглядають можливість скасування безвізового режиму для українців, попри критику з боку Європейської палати аудиторів про неповне виконання критеріїв безвізу.
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