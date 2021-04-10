В ЄС підтвердили, що скасування безвізу для України – навіть не на порядку денному
Про це "Європейській правді" заявила глава групи підтримки України у Єврокомісії, заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катарина Матернова.
"Відповім прямо: безвіз є заслуженим для України, він також є результатом того, що Україна обрала європейське майбутнє. А отже, візова лібералізація є добрим прикладом та стимулом для інших країн із аналогічним прагненням", - пояснила вона.
Однак у теорії в Єврокомісії не виключають жодного з варіантів.
"Ми будемо і надалі моніторити антикорупційні критерії за "механізмом призупинення безвізу", що включає безперервне виконання індикаторів лібералізації та надання рекомендацій", - сказала Матернова.
Минулого тижня у низці ЗМІ з’явилася інформація, що окремі держави ЄС порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про те, що окремі країни ЄС підняли питання про можливість скасування безвізового режиму з низкою країн, в тому числі Україною і Молдовою.
Також повідомлялося, що 16-сторінковий документ із відгуками держав-членів ЄС з приводу звіту Єврокомісії щодо механізму призупинення не містить вимоги скасування безвізового режиму для українців.
Нагадаємо, що під час безвізового моніторингу ЄС висунув до України нову рекомендацію, якої раніше не звучало і яка є неприйнятною для Києва.
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