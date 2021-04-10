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В ЄС підтвердили, що скасування безвізу для України – навіть не на порядку денному

Однак у теорії в Єврокомісії не виключають жодного з варіантів
В ЄС наразі не розглядають можливість скасування безвізового режиму для українців, попри критику з боку Європейської палати аудиторів про неповне виконання критеріїв безвізу.
В ЄС підтвердили, що скасування безвізу для України – навіть не на порядку денному Фото: qha.com.ua

Про це "Європейській правді" заявила глава групи підтримки України у Єврокомісії, заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катарина Матернова.

"Відповім прямо: безвіз є заслуженим для України, він також є результатом того, що Україна обрала європейське майбутнє. А отже, візова лібералізація є добрим прикладом та стимулом для інших країн із аналогічним прагненням", - пояснила вона.

Однак у теорії в Єврокомісії не виключають жодного з варіантів.

"Ми будемо і надалі моніторити антикорупційні критерії за "механізмом призупинення безвізу", що включає безперервне виконання індикаторів лібералізації та надання рекомендацій", - сказала Матернова.

Минулого тижня у низці ЗМІ з’явилася інформація, що  окремі держави ЄС порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про те, що окремі країни ЄС підняли питання про можливість скасування безвізового режиму з низкою країн, в тому числі Україною і Молдовою.

Також повідомлялося, що 16-сторінковий документ із відгуками держав-членів ЄС з приводу звіту Єврокомісії щодо механізму призупинення не містить вимоги скасування безвізового режиму для українців.

Нагадаємо, що під час безвізового моніторингу ЄС висунув до України нову рекомендацію, якої раніше не звучало і яка є неприйнятною для Києва.

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04 10 2021 11:34
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