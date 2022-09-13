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У Києві відкрилася виставка ляльок "Князівни та княгині України"

Виставка присвячена дружинам і донькам князів Русі-України Х- XIII століття
У Києві відкрилася виставка ляльок "Князівни та княгині України" Фото: Національний заповідник "Софія Київська"
У Національному заповіднику "Софія Київська" відкрилася мистецька авторська виставка вузлових ляльок "Князівни та княгині України". 
 
Про це повідомили у Національному заповіднику "Софія Київська".
 
На виставці представлено близько 70 ляльок, які спеціально виготовили понад 30 майстринь, більшість із яких є учасницями Національної спілки народних майстрів України.
 
"Спираючись на дослідження з історії вбрання, майстрині використали традиційну техніку вузлової текстильної ляльки та вдягнули її в стилізовані шати візантійських царівен, княгинь Русі-України, скандинавських та німецьких принцес та королев", – розповіли у "Софії Київській".
 
Виставка діятиме у Брамі Зборовського, що на території Софійського собору у Києві, до 20 жовтня 2022 року.
 
Нагадаємо, торік українські майстри перетворили Ляльки Барбі на 36 образів відомих українок: від Лесі Українки до Alyona Alyona.
 
 
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13 09 2022 12:44
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