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У Києві відкрилася виставка ляльок "Князівни та княгині України"
Фото: Національний заповідник "Софія Київська"
У Національному заповіднику "Софія Київська" відкрилася мистецька авторська виставка вузлових ляльок "Князівни та княгині України".
Про це повідомили у Національному заповіднику "Софія Київська".
На виставці представлено близько 70 ляльок, які спеціально виготовили понад 30 майстринь, більшість із яких є учасницями Національної спілки народних майстрів України.
"Спираючись на дослідження з історії вбрання, майстрині використали традиційну техніку вузлової текстильної ляльки та вдягнули її в стилізовані шати візантійських царівен, княгинь Русі-України, скандинавських та німецьких принцес та королев", – розповіли у "Софії Київській".
Виставка діятиме у Брамі Зборовського, що на території Софійського собору у Києві, до 20 жовтня 2022 року.
Нагадаємо, торік українські майстри перетворили Ляльки Барбі на 36 образів відомих українок: від Лесі Українки до Alyona Alyona.
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13 09 2022 12:44 МЕДІА
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