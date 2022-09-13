У Києві відкрилася виставка ляльок "Князівни та княгині України"

Виставка присвячена дружинам і донькам князів Русі-України Х- XIII століття

У Національному заповіднику "Софія Київська" відкрилася мистецька авторська виставка вузлових ляльок "Князівни та княгині України".

Про це повідомили у Національному заповіднику "Софія Київська".

На виставці представлено близько 70 ляльок, які спеціально виготовили понад 30 майстринь, більшість із яких є учасницями Національної спілки народних майстрів України.

"Спираючись на дослідження з історії вбрання, майстрині використали традиційну техніку вузлової текстильної ляльки та вдягнули її в стилізовані шати візантійських царівен, княгинь Русі-України, скандинавських та німецьких принцес та королев", – розповіли у "Софії Київській".

Виставка діятиме у Брамі Зборовського, що на території Софійського собору у Києві, до 20 жовтня 2022 року.