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У Києві відкрився інноваційний Музей становлення української нації

Це "місце сили духу, що ґрунтується на національній ідеї" і сучасному підході до історії УкраїнИ
У Києві в суботу відбулося урочисте відкриття Музею становлення української нації.
У Києві відкрився інноваційний Музей становлення української нації Фото: dilovamova.com

"Сьогодні в Києві відкрився надзвичайний Музей становлення української нації! Сучасний, емоційний, інтерактивний музей, створений з душею, серцем і глибокими знаннями громадським діячем і бізнесменом Валерієм Галаном", - написав про відкриття музею заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар на сторінці у Фейсбук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це "місце сили духу, що ґрунтується на національній ідеї" і сучасному підході до історії України.

Згідно з інформацією на сайті закладу, це перший в Україні інноваційний музей історії, де минуле поєднується з сучасними технологіями. Тут представлені п'ять епох: стародавня історія (від трипільців до слов'ян); історія Русі (від княгині Ольги до короля Данила Романовича); козацька доба (від засновника традицій Запорізької Січі Байди Вишневецького до гетьмана Івана Мазепи); відродження нації і боротьба за незалежність (від УНР до героїчної оборони України в російсько-українській війні); сучасна Україна (відомі сучасники).

У музеї представлені сто фігур видатних українців – від княгині Ольги до співачки Джамали. Всі фігури зібрані в 25 сюжетів і об'єднані спільною ідеологічною лінією або видатною історичною подією.

Кожну інсталяцію супроводжує інтерактивний аудіо - та відеоконтент у поєднанні зі спецефектами, що занурює відвідувачів в атмосферу відповідної епохи.

Фігури виготовлені з силікону. Загалом під час оформлення декорацій і створення експонатів використані найсучасніші технології.

Територія музею охоплює 1700 кв. м, він розміщений на вул. Лаврська, 27.

Нагадаємо, що у Києві запустять екскурсію за мотивами серіалу "Чорнобиль".

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