У Києві водій накричав на жінку-пішохода і застрелив її собаку

У вівторок, 20 серпня, в Дніпровському районі Києва стався конфлікт між пішоходом і водієм, який закінчився стріляниною.

За словами очевидців, близько 13:00 жінка з візком і собакою переходила дорогу на перетині вулиць Празької та Алматинської. При цьому в неї виник конфлікт з водієм автомобіля, що проїжджав повз. Що саме стало причиною сварки й агресії водія, невідомо, але він дістав пістолет і вистрілив у таксу, повідомляє "Інформатор".

Фармацевтка з найближчої аптеки намагалася допомогти тварині, але куля влучила в голову - собака померла. Також медик розповіла, що господиня собаки після події скаржилася на біль у серці.

Стрілець із місця пригоди зник. На місце викликали слідчо-оперативну групу, але жінка відмовилася писати заяву.

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