Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві водій накричав на жінку-пішохода і застрелив її собаку

Стрілець із місця пригоди втік, а потерпіла відмовилася писати заяву в поліцію
У вівторок, 20 серпня, в Дніпровському районі Києва стався конфлікт між пішоходом і водієм, який закінчився стріляниною.
У Києві водій накричав на жінку-пішохода і застрелив її собаку Фото: соцмережі

За словами очевидців, близько 13:00 жінка з візком і собакою переходила дорогу на перетині вулиць Празької та Алматинської. При цьому в неї виник конфлікт з водієм автомобіля, що проїжджав повз. Що саме стало причиною сварки й агресії водія, невідомо, але він дістав пістолет і вистрілив у таксу, повідомляє "Інформатор".

Фармацевтка з найближчої аптеки намагалася допомогти тварині, але куля влучила в голову - собака померла. Також медик розповіла, що господиня собаки після події скаржилася на біль у серці.

Стрілець із місця пригоди зник. На місце викликали слідчо-оперативну групу, але жінка відмовилася писати заяву.

Читайте також: У Києві поліцейському довелося вистрілити в собаку, яку п'яний господар нацькував на людей

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 08 2019 20:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.