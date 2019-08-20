У Києві водій накричав на жінку-пішохода і застрелив її собаку
За словами очевидців, близько 13:00 жінка з візком і собакою переходила дорогу на перетині вулиць Празької та Алматинської. При цьому в неї виник конфлікт з водієм автомобіля, що проїжджав повз. Що саме стало причиною сварки й агресії водія, невідомо, але він дістав пістолет і вистрілив у таксу, повідомляє "Інформатор".
Фармацевтка з найближчої аптеки намагалася допомогти тварині, але куля влучила в голову - собака померла. Також медик розповіла, що господиня собаки після події скаржилася на біль у серці.
Стрілець із місця пригоди зник. На місце викликали слідчо-оперативну групу, але жінка відмовилася писати заяву.
Читайте також: У Києві поліцейському довелося вистрілити в собаку, яку п'яний господар нацькував на людей
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн