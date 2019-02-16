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У Києві поліцейському довелося вистрілити в собаку, яку п'яний господар нацькував на людей

Інцидент стався в супермаркеті
У Києві патрульний був змушений застосувати табельну зброю, щоб нейтралізувати стаффордширського тер'єра, який накинувся на нього, захищаючи свого господаря, що перебував у стані алкогольного сп'яніння.
У Києві поліцейському довелося вистрілити в собаку, яку п Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Патрульні отримали виклик в один із супермаркетів на вулиці Богатирській у Києві, повідомили в Нацполіції.

"Нетверезий чоловік вирішив, що зайти в супермаркет з собакою бійцівської породи без намордника і повідка - це нормально. Коли один з відвідувачів зробив йому зауваження, то відразу ж поплатився - нетверезий власник спустив собаку на громадянина. "Швидка" госпіталізувала його в лікарню з численними рваними ранами обличчя і руки", - розповіли в поліції.

Патрульні неодноразово просили господаря надіти нашийник, прив'язати пса, проте чоловік ігнорував вимоги поліцейських. Коли патрульні намагалися затримати порушника, той нацькував собаку і на патрульного.

"Пес повалив поліцейського на землю, патрульний зміг його скинути і відкотитися. Коли пес кинувся на нього знову, інспектор змушений був захищатися - згідно зі ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", зробив кілька пострілів у собаку. Це зупинило агресивну тварину. Поліцейський, захищаючи себе і оточуючих, в сутичці значних пошкоджень не отримав ", - йдеться в повідомленні поліції.

Патрульні з проблисковими маячками доставили пораненого собаку в найближчу ветлікарню, проте врятувати тварину не вдалося.

Нетверезого власника тварини затримали.

Також, у Львові жінка посварилася зі своїм знайомим і заявила на нього в поліцію. Однак коли на місце приїхали патрульні, жінка передумала і нацькувала на них собаку.

 
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16 02 2019 17:03
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