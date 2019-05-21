У Києві вперше вручили премію імені Гонгадзе
Вахтанг Кіпіані – журналіст та історик, викладач, головний редактор онлайн-видання "Історична правда" й автор однойменної програми на телаканалі Zik, засновник у 2015-му Музею-архіву преси отримав журналістську премію імені Георгія Гонгадзе, повідомляє "Радіо свобода".
Вахтанга Кіпіані обрали з-поміж трьох медійників, які увійшли до короткого списку премії. Трьох людей для короткого списку капітула журі обирала серед 21 претендента.
Премію за новаторство в журналістиці імені Георгія Гонгадзе започаткував цього року український ПЕН-клуб. Оцінюють медійників журі з дев’яти осіб, куди входять представники українського ПЕН-клубу, медіаексперти та фахівці з різних сфер, що займаються питаннями свободи слова.
Переможець отримає 3 тисячі американських доларів.
Серед критеріїв оцінювання претендентів – професійність, компетентність, відданість принципам і цінностям незалежної журналістики, суттєвий внесок у розвиток окремого жанру або журналістики загалом, а також створення матеріалів, що призвели до розуміння або вирішення проблем у суспільстві.
Вахтанг Кіпіані – лауреат багатьох журналістських премій і нагород, зокрема, "Телетріумф", премії імені Олександра Кривенка "За поступ у журналістиці", а також почесного звання "Заслужений журналіст України".
21 травня загиблому журналісту Гонгадзе мало би виповнитись 50 років.
Нагадаємо, що українська письменниця отримала нагороду за книгу про Голодомор від міжнародної премії.
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