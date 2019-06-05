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Українська письменниця отримала нагороду за книгу про Голодомор від міжнародної премії

Книга зібрала 40 історій людей, які пережили голод 1932-1933 років, а пізніше мігрували до Австралії
Українська письменниця з Австралії Леся Мельничук отримала золоту медаль від міжнародної премії Independent Publisher Book Award 2018 за книгу "Голодомор: приглушені голоси голодних дітей".
Українська письменниця отримала нагороду за книгу про Голодомор від міжнародної премії Фото: unian.ua

"Вітаємо українсько-австралійську авторку Лесю Мельничук, кандидатку філологічних наук зі здобуттям золотої медалі від премії Independent Publisher Book Award 2018 за книгу "Голодомор: приглушені голоси голодних дітей", - йдеться на Facebook сторінці Українського інституту Америки.

У передмові книги авторка зазначила факт того, що Голодомор в Україні 1932-1933 років справедливо називати геноцидом: "Те, про що я дізналася, було руйнівним голодом, принесеним Сталіним українському народу, до якого, на мою думку, можна справедливо застосовувати слово геноцид".

Співавтором книги також виступив письменник Філіп Вебстер.

Премія Independent Publisher Book Award має на меті збільшити визнання незалежних авторів, які публікуються самостійно. Окрім того премія прагне привернути увагу до незалежних авторів і дослідників, а також малотиражних видань, що вийшли за останній рік.

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06 05 2019 12:34
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