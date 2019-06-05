Українська письменниця отримала нагороду за книгу про Голодомор від міжнародної премії
"Вітаємо українсько-австралійську авторку Лесю Мельничук, кандидатку філологічних наук зі здобуттям золотої медалі від премії Independent Publisher Book Award 2018 за книгу "Голодомор: приглушені голоси голодних дітей", - йдеться на Facebook сторінці Українського інституту Америки.
У передмові книги авторка зазначила факт того, що Голодомор в Україні 1932-1933 років справедливо називати геноцидом: "Те, про що я дізналася, було руйнівним голодом, принесеним Сталіним українському народу, до якого, на мою думку, можна справедливо застосовувати слово геноцид".
Співавтором книги також виступив письменник Філіп Вебстер.
Премія Independent Publisher Book Award має на меті збільшити визнання незалежних авторів, які публікуються самостійно. Окрім того премія прагне привернути увагу до незалежних авторів і дослідників, а також малотиражних видань, що вийшли за останній рік.
Читайте також: У київському метро запустили "Потяг української ідентичності"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"