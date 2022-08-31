НОВИНИУ Києві з 1 вересня під час повітряних тривог призупинятимуть роботи на будівельних майданчиках.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві вводять нові заборони на час повітряної тривоги
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє КМДА.
"Рішення прийнято, щоб дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. У тому числі і працівникам на будівництві", - йдеться в повідомленні.
Також там відзначили, що від жителів міста надходить багато скарг з приводу гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей і створювати додаткову напругу.
Раніше Кличко відповів на петицію скасування зупинки транспорту під час повітряної тривоги.
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31 08 2022 15:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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