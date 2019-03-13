У Києві викрили нову фінансову піраміду: брокери "нагріли" громадян на 70 млн

Для реалізації схеми зловмисники створили інтернет-сайт, на якому потенційним вкладникам пропонувалось інвестувати грошові кошти

У Києві викрили групу фінансових брокерів, які ошукали громадян на 70 мільйонів гривень.

Злочинна група діяла на території декількох міст України. Один із офісів злочинців розташовувався у місті Києві, повідомляє прес-служба прокуратури.

Учасники групи на чолі з 43-річним чоловіком організували шахрайську схему: за гроші вони повідомляли неправдиву інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на міжнародному фінансовому ринку через створену організацію – фінансову піраміду "Forex Trend".

Для реалізації схеми зловмисники створили інтернет-сайт, на якому потенційним вкладникам пропонувалось інвестувати грошові кошти. Після реєстрації та авторизації на веб-сайті інвесторам надавався особистий електронний кабінет, через який пропонувалось здійснити грошовий внесок.

Шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску, мотивуючи тим, що чим більша сума внесених коштів, тим більша вірогідність успішного проведення торгів.

Потім зловмисники за рахунок грошей вкладників проводили фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку. При цьому створений ними інтернет-сайт не дозволяв інвесторам на власний розсуд розпоряджатися внесеними грошовими коштами.

Надалі зловмисники підшукували осіб для створення суб’єктів господарської діяльності, через банківські рахунки яких виводили грошові кошти "інвесторів", спричинивши останнім збитків на суму понад 70 млн гривень.

Зазначається, що на цей час у кримінальному провадженні потерпілими визнали 16 громадян.

Правоохоронці наразі встановили трьох організаторів оборудки. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу.

"У зв’язку з тим, що вказані особи переховуються від правоохоронних органів, їх оголошено в розшук та отримано дозвіл на їх затримання. На майно порушників накладено арешт", – повідомляє прокуратура.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Вінниці 38-річна жінка віддала уродженці Кіровоградської області 5 мільйонів гривень нібито за "зняття порчі".