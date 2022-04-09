У Києві викрили зловмисників, які видобували криптовалюту на потужностях "Укрзалізниці"

Зловмисники використовували потужності "Укрзалізниці" для організації підпільної майнінгової ферми для видобутку криптовалюти.

Про викриття злочинної діяльності повідомила Київська міська прокуратура, передає УНН.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи АТ "Укрзалізниця", вступивши у злочинну змову з громадянином, організували незаконний видобуток криптографічної валюти за допомогою комп’ютерного обладнання державного підприємства, а також шляхом незаконного відбору значних обсягів електроенергії з мереж "Укрзалізниці".

У межах слідства за місцем розташування майнінг-ферми на території Житомирської області проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено комп’ютерне обладнання, що використовувалося для видобутку криптографічної валюти, а саме 60 відеокарт з блоками живлення до них, жорсткий диск та 2 інтернет приймальника.

Також, в ході обшуку зафіксовано факт незаконного підключення обладнання до електромережі АТ "Укрзалізниця".

За попередніми підрахунками, розмір збитків, завданих державним інтересам, становить понад 1, 7 млн гривень.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах). Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у справі.