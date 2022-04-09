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У Києві викрили зловмисників, які видобували криптовалюту на потужностях "Укрзалізниці"

Розмір збитків, завданих державним інтересам, становить понад 1, 7 млн гривень
Зловмисники використовували потужності "Укрзалізниці" для організації підпільної майнінгової ферми для видобутку криптовалюти.
У Києві викрили зловмисників, які видобували криптовалюту на потужностях "Укрзалізниці" Фото: з вільних джерел
Про викриття злочинної діяльності повідомила Київська міська прокуратура, передає УНН.
 
Згідно з матеріалами слідства, службові особи АТ "Укрзалізниця", вступивши у злочинну змову з громадянином, організували незаконний видобуток криптографічної валюти за допомогою комп’ютерного обладнання державного підприємства, а також шляхом незаконного відбору значних обсягів електроенергії з мереж "Укрзалізниці".
 
У межах слідства за місцем розташування майнінг-ферми на території Житомирської області проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено комп’ютерне обладнання, що використовувалося для видобутку криптографічної валюти, а саме 60 відеокарт з блоками живлення до них, жорсткий диск та 2 інтернет приймальника.
 
Також, в ході обшуку зафіксовано факт незаконного підключення обладнання до електромережі АТ "Укрзалізниця".
 
За попередніми підрахунками, розмір збитків, завданих державним інтересам, становить понад 1, 7 млн гривень.
 
Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах). Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у справі.
 
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04 09 2022 12:55
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