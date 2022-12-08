"Укрзалізниця" цього року отримає збитків на кілька сотень мільйонів гривень
Про це заявив член правління компанії Євген Лященко під час пресконференції 12 серпня.
"Цей рік ми будемо у контрольованих збитках, які будуть покриватися державою у частині відновлення інфраструктури та перевезення пасажирів. Це декілька сотень мільйонів гривень", - підкреслив він.
За його словами, у фінансовому плані на 2023 рік, який "Укрзалізниця" вже розробляє, передбачається, що компанії вдасться компенсувати збитки за рахунок прибутків.
Член правління компанії також наголосив, що в першу чергу розмір прибутків залежатиме від рівня дотацій від держави.
Раніше також повідомлялось, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на вантажні перевезення у 2023 році.
Нагадаємо, що за підсумками 2021 року "Укрзалізниця" отримала 457,5 млн гривень чистого прибутку проти майже 12 млрд гривень чистого збитку у 2020-му.
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