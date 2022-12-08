"Укрзалізниця" цього року отримає збитків на кілька сотень мільйонів гривень

В державному підприємстві "Укрзалізниця" прогнозують, що компанія завершить 2022 рік зі збитками на рівні кількох сотень мільйонів гривень.

Про це заявив член правління компанії Євген Лященко під час пресконференції 12 серпня.

"Цей рік ми будемо у контрольованих збитках, які будуть покриватися державою у частині відновлення інфраструктури та перевезення пасажирів. Це декілька сотень мільйонів гривень", - підкреслив він.

За його словами, у фінансовому плані на 2023 рік, який "Укрзалізниця" вже розробляє, передбачається, що компанії вдасться компенсувати збитки за рахунок прибутків.

Член правління компанії також наголосив, що в першу чергу розмір прибутків залежатиме від рівня дотацій від держави.

Раніше також повідомлялось, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на вантажні перевезення у 2023 році.

Нагадаємо, що за підсумками 2021 року "Укрзалізниця" отримала 457,5 млн гривень чистого прибутку проти майже 12 млрд гривень чистого збитку у 2020-му.