Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві за хабар у розмірі $500 затримали чиновника відділу культури КМДА

Чиновник вимагав гроші за видачу довідки про те, чи є будинок об'єктом культурної спадщини
Чиновник Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Азатьян "погорів" на хабарі в розмірі $500 за встановлення реклами на Подолі.
У Києві за хабар у розмірі $500 затримали чиновника відділу культури КМДА Фото:Поліція

До правоохоронних органів звернувся підприємець, який займається бізнесом і наданням послуг у сфері громадського харчування. Для встановлення зовнішньої реклами на фасаді будівель, розташованих на території Старого Подолу, у нього виникла потреба в отриманні довідки зазначеного департаменту про те, чи належать зазначені споруди до об'єктів архітектурних пам'яток. Про це повідомляє "Лівий берег" з посиланням на прес-службу столичної прокуратури. 

За отримання цієї довідки начальник відділу департаменту зажадав від підприємця хабар у розмірі $500.

13 березня під час передачі обумовленої суми чиновника затримали правоохоронці недалеко від місця роботи. У цей час вирішується питання про повідомленні йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

У Києві поліція почала штрафувати за політрекламу на балконах

Начальником відділу інспекції Департаменту охорони культурної спадщини КМДА є Вартан Азатьян.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали мера одного з міст Дніпропетровської області за підозрою в отриманні хабара в розмірі 5 тис. доларів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 03 2019 14:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати

"Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.