У Києві за хабар у розмірі $500 затримали чиновника відділу культури КМДА
До правоохоронних органів звернувся підприємець, який займається бізнесом і наданням послуг у сфері громадського харчування. Для встановлення зовнішньої реклами на фасаді будівель, розташованих на території Старого Подолу, у нього виникла потреба в отриманні довідки зазначеного департаменту про те, чи належать зазначені споруди до об'єктів архітектурних пам'яток. Про це повідомляє "Лівий берег" з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.
За отримання цієї довідки начальник відділу департаменту зажадав від підприємця хабар у розмірі $500.
13 березня під час передачі обумовленої суми чиновника затримали правоохоронці недалеко від місця роботи. У цей час вирішується питання про повідомленні йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
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Начальником відділу інспекції Департаменту охорони культурної спадщини КМДА є Вартан Азатьян.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали мера одного з міст Дніпропетровської області за підозрою в отриманні хабара в розмірі 5 тис. доларів.
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