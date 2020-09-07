У Києві за порушення карантину закрили два нічні клуби

У Києві за порушення карантину тимчасово зупинили роботу два нічні клуби. Держпродспоживслужба щодення проводить рейди нічними клубами столиці.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За словами Рубана, сьогодні відбудеться чергова перевірка нічних клубів у Києві.

"Рейди по клубах проводяться щодня. Сьогодні також буде моніторинг нічних клубів, дискотек та інших закладів, в яких може бути масове скупчення людей. У вівторок (7 липня - ред.) у двох клубах була зупинена діяльність", - заявив він.

Як пояснив Рубан, в цих клубах спостерігалось велике скупчення людей, відсутність засобів захисту, а також не виконання інших вимог карантину.

Зазначимо, на початку липня столична влада заборонила роботу нічних клубів після 22:00. Введення цього обмеження пояснювали тим, що такі заклади не можуть забезпечити дотримання вимог карантину. Однак, через декілька днів мер Києва скасував заборону.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України заборонив роботу нічних розважальних закладів після 23:00. При цьому культурно-розважальні заклади будуть працювати з деякими обмеженнями.