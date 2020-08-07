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Кабмін заборонив роботу нічних клубів після 23:00

Культурні установи зможуть працювати до 23:00 при певних обмеженнях
Кабінет міністрів України заборонив роботу нічних розважальних закладів після 23:00. При цьому культурно-розважальні заклади будуть працювати з деякими обмеженнями.
Кабмін заборонив роботу нічних клубів після 23:00 Фото: wikimapia.org

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає РБК - Україна.

"Питання виникло з приводу неузгодженості багатьох пунктів, які приймалися щодо обмежень для установ культури і, наприклад, розважальних нічних клубів. Ми всі бачимо, як вони працюють вночі, ніщо їм не заважає", - зазначив він.

Ткаченко додав, що для установ культури, у тому числі театрів і кінотеатрів, існують обмеження у вигляді розсадження в шаховому порядку і обмеження в роботі до 22:00.

За його словами, культурні установи зможуть працювати до 23:00 при певних обмеженнях.

Нагадаємо, що у Києві зафіксували різкий сплеск захворюваності коронавірусом. За минулу добу, 7 липня, у столиці підтвердили відразу 114 нових випадків COVID-19.

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08 07 2020 15:40
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