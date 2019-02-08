CУСПІЛЬСТВО НОВИНИCтанція київського метрополітену "Хрещатик" вже відкрита на вхід і вихід для пасажирів з технічних причин. Також відкриті для пасажирів станції "Університет" і "Театральна".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві відкрили станції метро "Хрещатик", "Театральна" і "Університет", - ОНОВЛЕНО
Відбувся технічний збій на лінії
Фото: MAXPPP
Рух на червоній гілці метро було організовано від "Академмістечка" до "Вокзальної" та від "Арсенальної" до "Лісової", повідомляє пресслужба підприємства.
За даними агентства "Українські новини", на станції "Хрещатик" відбулося займання електрощитової.
Оновлення. Об 11:30 усі три станції відкрили для пасажирів, рух поїздів відновлено у звичайному режимі.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, з 1 вересня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми, за якими на нових і реконструйованих станціях метро будуть передбачені туалети для пасажирів.
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