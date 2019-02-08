У Києві відкрили станції метро "Хрещатик", "Театральна" і "Університет", - ОНОВЛЕНО Відбувся технічний збій на лінії

Cтанція київського метрополітену "Хрещатик" вже відкрита на вхід і вихід для пасажирів з технічних причин. Також відкриті для пасажирів станції "Університет" і "Театральна".

Фото: MAXPPP

Рух на червоній гілці метро було організовано від "Академмістечка" до "Вокзальної" та від "Арсенальної" до "Лісової", повідомляє пресслужба підприємства. За даними агентства "Українські новини", на станції "Хрещатик" відбулося займання електрощитової. Оновлення. Об 11:30 усі три станції відкрили для пасажирів, рух поїздів відновлено у звичайному режимі. Інформації про постраждалих немає. Нагадаємо, з 1 вересня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми, за якими на нових і реконструйованих станціях метро будуть передбачені туалети для пасажирів.

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