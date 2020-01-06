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У Києві "замінували" міст Метро – "червона гілка" працює зі змінами

Проводиться перевірка
Червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця" через мінування мосту Метро.
У Києві "замінували" міст Метро – "червона гілка" працює зі змінами ukrinform.ua/

Про це повідомляє Київський метрополітен, передає Укрінформ.

"У зв'язку з анонімним повідомленням про мінування мосту Метро червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця", - йдеться у повідомленні.

Проводиться перевірка.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України затримали групи людей, які організовували роботу "ботоферми" і використовували її для масового поширення деструктивних публікацій в соцмережах і месенджерах, розсилки неправдивих повідомлень про "мінування".

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01 06 2020 15:00
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