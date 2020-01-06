У Києві "замінували" міст Метро – "червона гілка" працює зі змінами Проводиться перевірка

Червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця" через мінування мосту Метро.

ukrinform.ua/

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