CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтоличні правоохоронці у ніч на 24 квітня затримали іноземних громадян, які займалися наркоторгівлею, вилучено понад 300 кг героїну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві затримали групу іноземних наркоторговців з 300 кг героїну
Затримані в українській столиці іноземці займалися постачанням і транзитом героїну через Україну до Європи
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
"Сьогодні вночі у результаті вдалої роботи оперативниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції в столиці нашої держави затримані іноземні громадяни, які займалися поставкою та організацією транзиту через нашу країну до Європи героїну в великих обсягах", - повідомив перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.
Аброськін додав, що під час операції вилучили більше 300 кг героїну.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки припинили в Києві діяльність найбільшої в історії України нарколабораторії психотропних речовин, організатори якої налагодили виготовлення і збут на території країни і за кордоном.
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24 04 2019 09:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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