У Києві затримали групу іноземних наркоторговців з 300 кг героїну

Затримані в українській столиці іноземці займалися постачанням і транзитом героїну через Україну до Європи

Столичні правоохоронці у ніч на 24 квітня затримали іноземних громадян, які займалися наркоторгівлею, вилучено понад 300 кг героїну.

"Сьогодні вночі у результаті вдалої роботи оперативниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції в столиці нашої держави затримані іноземні громадяни, які займалися поставкою та організацією транзиту через нашу країну до Європи героїну в великих обсягах", - повідомив перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

Аброськін додав, що під час операції вилучили більше 300 кг героїну.