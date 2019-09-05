У Києві затримали Бережну

"Її відвезли до районного управління поліції для проведення профілактичної бесіди"

У Києві біля станції метро "Арсенальна" перед початком акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" поліція затримала лідера громадського об'єднання "Сила добра", матір загиблої екс-нардепа "Партії регіонів" Олену Бережну за носіння футболки із забороненою символікою.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що Бережну затримали перед початком акції за носіння футболки в кольорах георгіївської стрічки, повідомляє "Українська правда".

"Її відвезли до районного управління поліції для проведення профілактичної бесіди", - сказав він.

Українське законодавство прирівнює георгіївську стрічку до символіки тоталітарних режимів і забороняє її публічну демонстрацію. За такі дії передбачається адміністративна відповідальність.

Крім того, як повідомляє МВС України на своїй сторінці в Facebook, у Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) у зв'язку з публічною демонстрацією георгіївської стрічки складено адміністративний протокол на 64-річного місцевого жителя.

"Нагадуємо, що носіння георгіївської стрічки тягне за собою стягнення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївською (гвардійської) стрічки. Звертаємося до учасників масових акцій! Не використовуйте заборонену символіку!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві розпочалася акція "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", яка є частиною мережі акцій "Безсмертного полку".