Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві затримали на хабарі чиновника Держагентства водних ресурсів

Затриманий вимагав вигоду за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми
Прокурори ГПУ спільно з прокурорами САП та співробітниками СБУ затримали на гарячому під час одержання хабара у $8 тисяч заступника голови Держагентства водних ресурсів України.
У Києві затримали на хабарі чиновника Держагентства водних ресурсів Фото: facebook.com/LarysaSargan

Затриманий, використовуючи свої службові повноваження, вимагав та одержав від представника юридичної особи неправомірну вигоду в сумі $8 тис за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми - Бучанського водосховища (84 га), яке розташоване в с. Гореничі Києво-Святошинського району на Київщині,  повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Наразі проводяться обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваного, а також готується клопотання про обрання щодо останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додала прес-секретар генпрокурора.

Нагадаємо, СБУ затримала чиновника БТІ в Миколаївській області на 100 тис. грн хабара. Директор бюро діяв у змові з міськрадою.

 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 03 2019 10:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.