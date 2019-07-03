У Києві затримали на хабарі чиновника Держагентства водних ресурсів
Затриманий, використовуючи свої службові повноваження, вимагав та одержав від представника юридичної особи неправомірну вигоду в сумі $8 тис за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми - Бучанського водосховища (84 га), яке розташоване в с. Гореничі Києво-Святошинського району на Київщині, повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
"Наразі проводяться обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваного, а також готується клопотання про обрання щодо останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додала прес-секретар генпрокурора.
Нагадаємо, СБУ затримала чиновника БТІ в Миколаївській області на 100 тис. грн хабара. Директор бюро діяв у змові з міськрадою.
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