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У Києві затримали проросійського пропагандиста: закликав до заворушень

"Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу"
Правоохоронці викрили у Києві проросійського пропагандиста, який за завданням кураторів з РФ готував та розповсюджував в інтернеті антиукраїнські інформаційні матеріали.
У Києві затримали проросійського пропагандиста: закликав до заворушень Фото: ssu.gov.ua

"Вони (інформаційні матеріали – ред.) були у тому числі спрямовані на радикалізацію публічних акцій для ініціювання масових заворушень під час проведення заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги", - повідомляє прес-служба СБУ.

СБУ також встановила, що агітатор адміністрував спільноти у заборонених російських соцмережах, де поширював ідеї "української псевдодержавності", розміщував публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу і порушення територіальної цілісності країни.  


Фото:ssu.gov.ua


Фото:ssu.gov.ua

"Відповідальність за такі протиправні дії передбачена ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) ККУ", - нагадали у службі безпеки.

У зловмисника виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами здійснення антиукраїнської агітації.

"Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, що чоловік, який закладав вибухівку під автомобіль співробітника української розвідки і сам підірвався, живий і арештований – це громадянин Росії Олексій Комаричев.

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08 05 2019 13:19
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