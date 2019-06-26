У Києві затримали сина одного з основних спонсорів "ЛНР"

У Києві затримали сина власника Луганського лікеро-горілчаного заводу Леоніда Держака, якого вважають одним з основних спонсорів "ЛНР".

"Разом із СБУ затримали громадянина Дмитра Держака, заступника директора і сина власника ЛЛГЗ "Луга-Нова" - одного з основних спонсорів терористів "ЛНР". Він мешкав у Києві з посвідченням "ветерана бойових дій" проти України", - написав Луценко у Facebook.

Нагадаємо, що у Луганській області бойовика так званого народно-визвольного батальйону "Зоря" засудили до 3 з половиною років.