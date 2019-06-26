CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві затримали сина власника Луганського лікеро-горілчаного заводу Леоніда Держака, якого вважають одним з основних спонсорів "ЛНР".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві затримали сина одного з основних спонсорів "ЛНР"
Дмитро Держак - заступник директора Луганського лікеро-горілчаного заводу
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
"Разом із СБУ затримали громадянина Дмитра Держака, заступника директора і сина власника ЛЛГЗ "Луга-Нова" - одного з основних спонсорів терористів "ЛНР". Він мешкав у Києві з посвідченням "ветерана бойових дій" проти України", - написав Луценко у Facebook.
Нагадаємо, що у Луганській області бойовика так званого народно-визвольного батальйону "Зоря" засудили до 3 з половиною років.
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