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У Києві затримали сина одного з основних спонсорів "ЛНР"

Дмитро Держак - заступник директора Луганського лікеро-горілчаного заводу
У Києві затримали сина власника Луганського лікеро-горілчаного заводу Леоніда Держака, якого вважають одним з основних спонсорів "ЛНР".
У Києві затримали сина одного з основних спонсорів "ЛНР" Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

"Разом із СБУ затримали громадянина Дмитра Держака, заступника директора і сина власника ЛЛГЗ "Луга-Нова" - одного з основних спонсорів терористів "ЛНР". Він мешкав у Києві з посвідченням "ветерана бойових дій" проти України", - написав Луценко у Facebook.

Нагадаємо, що у Луганській області бойовика так званого народно-визвольного батальйону "Зоря" засудили до 3 з половиною років.

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26 06 2019 14:17
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