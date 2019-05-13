Бойовика так званого батальйону "Зоря" засудили до 3,5 років в'язниці
"На Луганщині бойовика т.зв. народно-визвольного батальйону "Зоря" засудили до 3,5 років позбавлення волі. Прокуратурою Луганської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом участі громадянина України у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України)", - повідомив спікер Генеральної прокуратури Андрій Лисенко у Facebook.
Правоохоронці встановили, що у 2014 році мешканець Луганська добровільно вступив до структурного підрозділу забороненого законом збройного формування "народно-визвольного батальйону "Зоря". В його складі чоловік воював на території Луганської області поти Збройних сил України.
Прокурор в суді довів, що у червні 2014 року із автоматичною вогнепальною зброєю та спецзасобами ураження, чоловік з іншими учасниками батальйону бойовиків воював діях поблизу селища Металіст Слов'яносербського району, щоб не допустити прориву військовослужбовців ЗСУ на тимчасово окуповану територію.
Наприкінці квітня на блокпосту "Петропавлівка" Станично-Луганського району бійці батальйону патрульної служби особливого призначення "Луганськ-1" за участю СБУ затримали в автобусі бойовика розвідувального взводу "ЛНР". Вказується, що під час перевірки документів пасажирів автобуса був затриманий 46-річний чоловік. За базами даних він значився, як член незаконних збройних формувань.
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