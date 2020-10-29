У Києві затримали замкомандира підрозділу бойовиків «ЛНР»

Служба безпеки України викрила у Києві заступника командира одного з підрозділів бойовиків «ЛНР». Чоловік за підробними документами влаштувався працювати у приватну телекомунікаційну компанію.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідчі виявили, що у 2014 році чоловік приєднався до так званої «народної міліції ЛНР», після чого ватажки бойовиків призначили його замкомандиром одного з підрозділів.

У Києві він зміг за підставними документами орендувати житло та влаштуватися на роботу до телекомунікаційної компанії. СБУ перевіряє чи міг зловмисник втручатися у роботу компанії та використовувати дані з бази клієнтів оператора.

Наразі Служба безпеки затримала фігуранта. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України(Створення терористичної групи чи терористичної організації). За цією статтею загрожує покарання до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна або без.

Нагадаємо, що раніше контррозвідники СБУ затримали двох українок-інформаторок "ЛНР"