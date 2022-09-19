НОВИНИЧерез тиждень - ще сімПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві завтра відновлять роботу три McDonald’s
Макдональдс
McDonald's розпочинає поетапне відкриття ресторанів із запуску McDelivery.
Завтра, 20 вересня, відкриються перші три ресторани в Києві.
Про це повідомила у Facebook очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі.
Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.
Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.
Першими запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва:
проспект Бажана, 3в (м. Харківська);
вул. Гришка, 7 (м. Позняки);
проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).
Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни.
Спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів.
Заново відкриті ресторани працюватимуть згідно з тими ж високими стандартами якості страв, чистоти і швидкості обслуговування, що й раніше. Водночас для роботи в нових умовах McDonald’s впроваджує розширені процедури і протоколи заради безпеки працівників і клієнтів.
Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.
Раніше у McDonald’s повідомили, що чіткої дати відкриття в Україні ще немає, ми готуємося.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 09 2022 11:25 МЕДІА
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- Єрмак: За декілька місяців доходи рф від експорту енергоносіїв впали майже втричі
- З початку війни сума видатків загального фонду держбюджету сягнула 1,2 трильйона грн