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У Києві завтра відновлять роботу три McDonald’s

Ольга
Матарикіна
Через тиждень - ще сім
У Києві завтра відновлять роботу три McDonald’s Макдональдс
McDonald's розпочинає поетапне відкриття ресторанів із запуску McDelivery.
 
Завтра, 20 вересня, відкриються перші три ресторани в Києві.
 
Про це повідомила у Facebook очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі.
 
Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.
 
Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.
 
Першими запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва:
проспект Бажана, 3в (м. Харківська);
вул. Гришка, 7 (м. Позняки);
проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).
 
Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни.
 
Спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів. 
 
Заново відкриті ресторани працюватимуть згідно з тими ж високими стандартами якості страв, чистоти і швидкості обслуговування, що й раніше. Водночас для роботи в нових умовах McDonald’s впроваджує розширені процедури і протоколи заради безпеки працівників і клієнтів. 
 
Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.
 
 
 
 
 
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19 09 2022 11:25
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