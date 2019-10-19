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У Києві зіткнулися два таксі Uklon

До лікарні потрапили водій і пасажирка
У Києві сталося ДТП за участю двох автомобілів служби таксі Uklon
У Києві зіткнулися два таксі Uklon Фото: twitter.com/gucodd

Аварія трапилася близько 23 години в п'ятницю, 18 жовтня, на вулиці Вадима Гетьмана, передає LB.ua.

"Зіткнулися Skoda Octavia і Mazda 3. Обидві машини мали наклейки служби таксі Uklon. В результаті зіткнення госпіталізували двох людей", - йдеться в повідомленні.

За словами водія Mazda, він їхав в крайньому лівому ряду в сторону проспекту Перемоги. В цей час в сусідньому ряду їхала Skoda. З невідомих причин водій Skoda різко почав повертати вліво, з середнього ряду, після чого сталося зіткнення. Від удару Mazda перетнула зустрічну смугу і врізалася в стовп.

У результаті ДТП постраждав водій Skoda і пасажирка автомобіля Mazda. Їх доставили в лікарню.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.

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19 10 2019 12:30
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