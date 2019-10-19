У Києві зіткнулися два таксі Uklon
Аварія трапилася близько 23 години в п'ятницю, 18 жовтня, на вулиці Вадима Гетьмана, передає LB.ua.
"Зіткнулися Skoda Octavia і Mazda 3. Обидві машини мали наклейки служби таксі Uklon. В результаті зіткнення госпіталізували двох людей", - йдеться в повідомленні.
За словами водія Mazda, він їхав в крайньому лівому ряду в сторону проспекту Перемоги. В цей час в сусідньому ряду їхала Skoda. З невідомих причин водій Skoda різко почав повертати вліво, з середнього ряду, після чого сталося зіткнення. Від удару Mazda перетнула зустрічну смугу і врізалася в стовп.
У результаті ДТП постраждав водій Skoda і пасажирка автомобіля Mazda. Їх доставили в лікарню.
На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, що на Дарницькій площі в Києві знищили мурал, намальований на стіні висотної будівлі. Замість нього з'явиться реклама.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків