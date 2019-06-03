CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на Борщагівці невідомі пограбували квартиру, вкравши, крім цінних речей, собаку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві злодії пограбували квартиру і вкрали собаку
Господарі просять повернути тварину
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє паблік "Київ Оперативний" у Facebook.
"Забрали все, навіть собаку. Київ, Борщагівка, вул. Жолудєва 1Б, 5 березня з 12:20 до 14:20 обікрали нашу квартиру. Забрали все: золото, гроші, планшет, телефон, відеореєстратор, рюкзаки, парфуми і т.д. Забрали навіть улюбленого собаку - йоркширський тер'єр (йорк), кобель, кличка Террі. Розумію, що цінності повернути нереально, тому якщо знайдемо собаку - вже буде перемога", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві на Печерську поліцейські затримали квартирного злодія, який представлявся працівником комунальної служби. Після його візиту з квартир киян зникали гроші та цінні речі.
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06 03 2019 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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