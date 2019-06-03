У Києві злодії пограбували квартиру і вкрали собаку

У Києві на Борщагівці невідомі пограбували квартиру, вкравши, крім цінних речей, собаку.

Про це повідомляє паблік "Київ Оперативний" у Facebook.

"Забрали все, навіть собаку. Київ, Борщагівка, вул. Жолудєва 1Б, 5 березня з 12:20 до 14:20 обікрали нашу квартиру. Забрали все: золото, гроші, планшет, телефон, відеореєстратор, рюкзаки, парфуми і т.д. Забрали навіть улюбленого собаку - йоркширський тер'єр (йорк), кобель, кличка Террі. Розумію, що цінності повернути нереально, тому якщо знайдемо собаку - вже буде перемога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві на Печерську поліцейські затримали квартирного злодія, який представлявся працівником комунальної служби. Після його візиту з квартир киян зникали гроші та цінні речі.