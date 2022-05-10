У Києві з’явилася вулиця Героїв полку "Азов"

Раніше вона мала назву Маршала Малиновського

В Оболонському районі столиці одну з вулиць перейменували на честь героїчного полку «Азов».

Про це інформує прес-служба Київської міської ради.

"У столиці вже перейменовано понад сотню міських об‘єктів, назви яких пов'язані з росією та її сателітами, зокрема вулицю Маршала Малиновського - на Героїв полку "Азов", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні поточного року експертна комісія порекомендувала включити вулицю Маршала Малиновського до переліку міських об’єктів, назви яких пов’язані з російською федерацією або її сателітами.

У міській раді уточнили, що ця вулиця була названа на честь радянського воєначальника Родіона Малиновського. З метою деколонізації столичної топоніміки шляхом рейтингового електронного голосування у додатку "Київ Цифровий" було обрано нову назву цієї вулиці.

Серед варіантів щодо перейменування найбільшу кількість, а саме 19 823 голоси, набрала пропозиція - вулиця Героїв полку "Азов". Нова назва запропонована на честь героїчного полку "Азов", який обороняв Маріуполь.

Тож за результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міськради підтримав рішення щодо перейменування вулиці Маршала Малиновського на Героїв полку "Азов".

У Київській міській раді зазначили, що зміна назв міських об’єктів не передбачає переоформлення документів.

Раніше у Києві з'явилася вулиця "Таксумуюзатобою".