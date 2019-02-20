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У Києві з'явиться сквер імені Павла Шеремета

Також у столиці з'являться Мюнхенський сквер і сквер імені Мусліма Магомаєва
У Шевченківському районі Києва з'явиться сквер імені журналіста Павла Шеремета, який загинув під час теракту в Києві.
У Києві з Фото: Associated Press

"31 січня земельній ділянці, розташованій на перетині вул. Рейтарської і вул. Стрілецької в Шевченківському районі м. Київ, був наданий статус скверу і було вирішено присвоїти ім'я Павла Шеремета", - повідомляє Комісія з питань найменувань Київської міської держадміністрації у Facebook.

Крім того, в столиці Києві з'являться ще два нові сквери - Мюнхенський на честь 30-річчя зв'язків Мюнхена і Києва - на перетині вулиць Зоологічної і Дегтярівської; імені Мусліма Магомаєва - за запитом посольства Азербайджану в Україні - на перехресті вулиці Січових Стрільців і проспекту В'ячеслава Чорновола.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го о 7:45 ранку внаслідок вибуху машини. Він їхав на ранковий ефір своєї програми. Убивство журналіста, розслідування якого високопосадовці публічно називали "справою честі", залишається нерозкритим. Голова Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, але поки її не ідентифікувало".

Представництво ЄС в Україні чекає на прозоре розслідування та притягнення винних до відповідальності. Мати вбитого журналіста вважає, що реакція української влади і правоохоронців свідчить про те, що ця справа не буде розкрита.

Також, Комісія з найменувань при Київській міській державній адміністрації затвердила результати громадських обговорень і підтримала рішення про перейменування вулиці Проектної в Шевченківському районі столиці на честь Аміни Окуєвої і вулиці Іскровської в Солом'янському районі на вулицю Джохара Дудаєва.

 

 

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20 02 2019 15:03
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